"Tайны кино": "Экипаж", "Кин-дза-дза!", "Любовь и голуби"

Директор кинокартины – это человек, который должен решить любую возникающую на съемочной площадке проблему, будь то не вовремя загоревшийся самолет, Олимпийские игры, перевозка чертова колеса в пустыню или непрекращающийся дождь. В советском кино этот специалист работал над фильмом в тандеме с режиссером, помогая осуществить любой творческий замысел. Поэтому получить в картину хорошего директора постановщики считали половиной успеха.

Где Борису Криштулу удалось найти самолет с отрывающимся по команде хвостом? Почему Александру Литвинову пришлось объехать пол-Сибири в поисках дома для семьи Кузякиных? Какого актера был вынужден заменить Николай Гаро в картине "Кин-дза-дза!"? И как организаторы производства спасали съемки культовых фильмов?

Об этом – в программе "Tайны кино".