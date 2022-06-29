"Тайны кино": Николай Гринько, Людмила Аринина, Эрнст Романов

Каждый артист мечтает о признании и популярности, ведь это часть актерской профессии. Однако многие талантливые актеры десятилетиями играют в малоизвестных театрах, зрителям их имена ни о чем не говорят, а режиссеры кино и вовсе не подозревают о существовании этих артистов. Но иногда их замечают коллеги и публика, пусть уже и во второй половине жизни.

Почему Николай Гринько чуть не отказался от участия в "Ивановом детстве" Андрея Тарковского? Кто посоветовал Людмилу Аринину в прославивший ее фильм "На всю оставшуюся жизнь"? Как 40-летний Эрнст Романов превращался в дряхлого старика на съемках "Собаки на сене"? И почему слава пришла к этим талантливым артистам так поздно? Об этом – в программе телеканала Москва 24.

