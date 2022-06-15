"Тайны кино": Вера Алентова, Светлана Крючкова, Ирина Купченко

Вера Алентова и Владимир Меньшов, Ирина Купченко и Василий Лановой, Светлана Крючкова и Юрий Векслер – великолепные творческие дуэты, без которых невозможно представить советское кино. Истории этих семейных пар не похожи друг на друга. Но есть в них нечто общее – большая настоящая любовь, которая окрыляла и открывала новые грани талантливых людей.
Из-за чего Вера Алентова не хотела играть Катерину в мелодраме "Москва слезам не верит"? В каком фильме оператор Юрий Векслер увидел талантливую актрису Светлану Крючкову? Почему Василий Лановой и Ирина Купченко редко снимались вдвоем? И как знаменитые семейные дуэты работали вместе?
Об этом – в программе "Тайны кино".
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