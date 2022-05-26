"Тайны кино": "Гамлет", "Двенадцатая ночь", "Много шума из ничего", "Король Лир"

За 52 года своей жизни величайший английский писатель и драматург Уильям Шекспир успел создать 38 пьес, 154 сонета, 4 поэмы и 3 эпитафии. Сегодня его произведения переведены на все основные мировые языки и чаще других ставятся не только в театре, но и в кино.

В СССР пьесы и сонеты английского драматурга изучали в школе, да и театральные постановки легко можно было найти в каждом городе. А вот фильмы по произведениям Шекспира советские режиссеры почему-то снимали редко.

Почему худсовет "Ленфильма" не хотел утверждать Клару Лучко на главную роль в "Двенадцатую ночь"? Сколько операторов сменилось во время работы над картиной "Гамлет"? Где Григорий Козинцев увидел своего Короля Лира? Какая драма в жизни Самсона Самсонова привела его к постановке пьесы "Много шума из ничего"? И как советские режиссеры снимали свои знаменитые экранизации Шекспира? Об этом – в программе "Тайны кино".