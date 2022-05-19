"Тайны кино": Евгений Матвеев и Павел Кадочников

Евгений Матвеев получил тяжелую травму и узнал приговор врачей: ходить он не сможет. Павел Кадочников был одним из самых известных в СССР артистов, когда вышел негласный приказ: Кадочникова не снимать. Оказавшись в сложной ситуации, оба актера сделали один вывод: чтобы продолжить заниматься любимым делом, надо поменять профессию – стать режиссером.

Кто и почему запретил давать роли в кино Павлу Кадочникову? Как этому легендарному артисту помог Евгений Матвеев? Где Евгений Семенович ставил свой дебютный фильм? И как любимые актеры осваивали режиссерскую профессию? Об этом – в программе "Тайны кино".