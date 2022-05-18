"Тайны кино": Наталья Крачковская

Эту актрису называли "сто килограммов мечты". Наталья Крачковская никогда не обижалась. Считала, что это комплимент. Только смеялась в ответ.

"Я абсолютно счастлива в профессии", – не раз говорила о себе Наталья Леонидовна. Однако путь к этому счастью не был усыпан розами. Актрисе пришлось пережить немало горьких минут, прежде чем она нашла свое место в советском кинематографе.

Почему Наталья Крачковской бросила учебу во ВГИКе? Как на ее карьеру повлияло замужество? Правда ли, что Леонид Гайдай заставлял актрису выполнять сложнейшие трюки? Зачем для одной из своих лучших ролей Крачковская набрала 20 килограммов? И как артистка с необычной фигурой сумела добиться успеха в кино? Об этом – в программе "Тайны кино".