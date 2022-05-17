"Тайны кино": Николай Губенко

Яркий, амбициозный, абсолютный фанатик своего дела – Николай Губенко никогда не боялся круто менять свою жизнь и браться за новое. Во всем он стремился стать лучшим: от роли в дипломном спектакле до создания собственного театра.

Что за счастливый случай помог рабочему сцены Николаю Губенко превратиться в артиста? Почему Николай Николаевич не любил свой актерский дебют в фильме Марлена Хуциева "Мне двадцать лет"?

Зачем режиссер Губенко интервьюировал тысячи подростков из неблагополучных семей? И как сирота из Одессы смог стать сначала звездой театра и кино, а потом министром культуры СССР и художественным руководителем театра? Об этом – в программе "Тайны кино".