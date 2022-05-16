"Тайны кино": Светлана Светличная

Появившись в "Бриллиантовой руке" лишь в нескольких эпизодах, Светлана Светличная сразу превратилась в главную роковую красавицу советского кино. В фильмографии Светланы Афанасьевны было немало серьезных драматических ролей. Но сегодня о них мало кто помнит.

Как благодаря фильму "Баллада о солдате" Светлана Светличная встретила своего будущего мужа Владимира Ивашова? Зачем во время съемок драмы "Им покоряется небо" артистка голодала пять дней? На что пришлось пойти Светлане Афанасьевне ради роли Павлины в картине "Стряпуха"? И как роль коварной соблазнительницы в "Бриллиантовой руке" стала одновременно визитной карточкой и проклятием актрисы? Об этом – в программе "Тайны кино".