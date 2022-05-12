"Тайны кино": "Республика ШКИД", "Интервенция", "Одиножды один". Геннадий Полока

Режиссер Геннадий Полока однажды сказал: "Я считаю, что всякий фильм нужно начинать с провокации". Этому правилу он следовал на протяжении всего творческого пути. Вся работа постановщика была сплошной провокацией, которую обожали зрители и ненавидели чиновники. Из-за этого творческая судьба Полоки была незавидной – к нему придирались абсолютно по любому поводу. А Геннадий Иванович с феноменальной упертостью гнул свою линию.

Каким образом работа режиссера привела Геннадия Полоку на скамью подсудимых? За что "Республику ШКИД" едва не положили на полку? Какой из фильмов Геннадия Ивановича был спасен настоящим разведчиком? И как одному из ярчайших отечественных кинематографистов удавалось творить, не изменяя себе?

Об этом – в программе "Тайны кино".