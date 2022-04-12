"Тайны кино": "Неуловимые мстители", "Экипаж", "Свой среди чужих, чужой среди своих"

Стрельба, погоня, подвиги и отвага. Все это, как правило, есть в советских приключенческих фильмах, которые так любили и любят зрители. Многие из них ставили рекорды по кассовым сборам в СССР. И заняли высокие места среди самых популярных отечественных картин.
Как советские зрители встретили первый отечественный фильм про захват заложников? Почему Эдмонд Кеосаян, придумывая "Неуловимых мстителей", сделал ставку на молодых зрителей? Чем рисковали актеры, выполняя опасные трюки во время съемок "Новых приключений неуловимых"?
Как Никита Михалков в дебютном фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих" убедил принять участие Александра Калягина? И почему приключенческие фильмы ставили рекорды в советском кинопрокате?
Об этом – в программе "Тайны кино".
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