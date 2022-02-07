"Тайны кино": "Старые стены", "Двадцать дней без войны", "Пять вечеров"

В 1973 году режиссер киностудии "Ленфильм" Виктор Трегубович предложил Людмиле Гурченко главную роль в своей производственной драме "Старые стены". Актриса согласилась и не прогадала – именно после этой картины многие поняли: Гурченко – уникальная актриса, которой по силам любая роль.

Кто посоветовал Роману Балаяну пригласить Людмилу Гурченко на роль одинокой влюбленной женщины? Почему актриса с содроганием вспоминала съемки в фильме "Двадцать дней без войны"?

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