"Тайны кино": "Центровой из поднебесья", "Ирония судьбы, или с легким паром!"

В 1978 году звезда эстрады Алла Пугачева принесла на Мосфильм несколько новых песен, которые сразу всем понравились. Их даже включили в картину "Женщина, которая поет", где певица играла главную роль. По ее словам, автором новых хитов был композитор – Борис Горбонос.
Лишь спустя время кинематографисты узнали, что такого человека не существует. И на самом деле те песни сочинила сама Алла Борисовна. Такой дерзкий розыгрыш на всей советской эстраде могла себе позволить только Пугачева – певица, перед талантом которой преклонялась вся страна и которой не было равных по популярности.
В какой картине Алла Пугачева была утверждена на роль, но так и не сыграла? Из-за чего с ней десятилетиями не разговаривал композитор Александр Зацепин? Почему Аллу Борисовну заменили на Софию Ротару в фильме "Душа"? И как вышло, что популярная и талантливая артистка, так стремившаяся в кино, почти всегда оставалась за кадром? Об этом – в программе "Тайны кино".
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