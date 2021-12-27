"Тайны кино": "Центровой из поднебесья", "Ирония судьбы, или с легким паром!"

В 1978 году звезда эстрады Алла Пугачева принесла на Мосфильм несколько новых песен, которые сразу всем понравились. Их даже включили в картину "Женщина, которая поет", где певица играла главную роль. По ее словам, автором новых хитов был композитор – Борис Горбонос.

Лишь спустя время кинематографисты узнали, что такого человека не существует. И на самом деле те песни сочинила сама Алла Борисовна. Такой дерзкий розыгрыш на всей советской эстраде могла себе позволить только Пугачева – певица, перед талантом которой преклонялась вся страна и которой не было равных по популярности.

В какой картине Алла Пугачева была утверждена на роль, но так и не сыграла? Из-за чего с ней десятилетиями не разговаривал композитор Александр Зацепин? Почему Аллу Борисовну заменили на Софию Ротару в фильме "Душа"? И как вышло, что популярная и талантливая артистка, так стремившаяся в кино, почти всегда оставалась за кадром? Об этом – в программе "Тайны кино".