"Тайны кино": Эмиль Брагинский

Картины, снятые по сценариям Эмиля Брагинского, мы смотрим до сих пор. Они не стареют и по-прежнему вызывают и смех, и слезы, и любовь.

Что особенного было в душе у сценариста? Как возник герой этой комедии – человек неуклюжий и ранимый, невезучий и неприспособленный к жизни? И какую роль в рождении этого героя сыграл любимый режиссер и соавтор Брагинского – Эльдар Рязанов? Чем картины "Зигзаг удачи" и "Старики-разбойники" огорчили своих создателей? И почему Эмиль Брагинский не любил трагические финалы? Об этом – в программе "Тайны кино".