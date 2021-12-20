"Тайны кино": Лия Ахеджакова

Эта актриса была непохожа на кинодиву в привычном понимании этого слова. Смешная, невысокого роста, несоответствующая общепринятым канонам красоты. Но даже когда она появлялась на экране всего на несколько минут, от нее невозможно было оторвать взгляд.

Из-за чего Лия Ахеджакова плакала во время съемок "Служебного романа"? С какого фильма началось сотрудничество Лии Меджидовны и режиссера Эльдара Рязанова? Почему почти всю сюжетную линию с участием Ахеджаковой вырезали из ленты "О бедном гусаре замолвите слово"? И как актриса ТЮЗа смогла стать одной из самых известных артисток нашей страны? Об этом – в программе "Тайны кино".