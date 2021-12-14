"Тайны кино": Петр Щербаков

Ранние киногерои Петра Щербакова всегда положительные. Ведь у актера была крепкая, коренастая фигура, открытое лицо, светлая улыбка. Именно так должен был выглядеть советский человек на экране.

Чем старше становился Щербаков, тем чаще ему доставались роли чиновников разных рангов. Но в каждом своем герое актер сумел найти что-то особенное. И, казалось бы, однотипные роли всегда получались разными.

Как молодой паренек из рабочей семьи попал в артисты? Какую нишу ему удалось занять в советском кинематографе? По каким ролям Петра Щербакова запомнили и полюбили зрители? И как актеру удавалось быть первым на втором плане? Об этом – в программе "Тайны кино".