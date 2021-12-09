"Тайны кино": Сергей Соловьев

Незабываемый и светлый взор Сергея Александровича Соловьева подарил нам множество прекрасных картин, каждая из которых до сих пор невероятным образом возвращает нам удивительные ощущения лучшей поры жизни – нашего детства, нашей юности. И сам Сергей Александрович, кажется, до сих пор молодым. Как ему это удается? Кто ведет его по такому непростому пути жизни и творчества?

Какую роль в профессиональном росте юного режиссера сыграл "Эрмитаж"? Что вдохновляло Сергея Александровича? И что заставило его изменить классике? Кто раскритиковал дипломную работу юного Соловьева? И кому он обязан знакомством с советским роком? Об этом – в программе "Тайны кино".