"Тайны кино": "Баллада о солдате", "Гусарская баллада"

В 1959 году чиновники Госкино обвинили Григория Чухрая, что в своем фильме "Баллада о солдате" он покусился на святое: оскорбил достоинство русского солдата. Через три года другому знаменитому режиссеру – Эльдару Рязанову – заявили, что в картине "Гусарская баллада" он выставил клоуном великого Кутузова.
В 70-е годы досталось постановщику Сергею Тарасову, который вставил в свою "Балладу о доблестном рыцаре Айвенго" песни Владимира Высоцкого. Кроме непростой судьбы три фильма таких разных режиссеров объединяла еще одна деталь: все три баллады рассказывали о войне, но не так, как это было принято в кино.
Почему в первый день съемок Григорий Чухрай попал в больницу? Как Эльдар Рязанов смог снять зимнюю Москву весной? Из-за чего работа Сергея Тарасова над его фильмом чуть не остановилась, едва успев начаться? И как режиссеры воевали с чиновниками за свои необычные фильмы? Об этом – в программе "Тайны кино".
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