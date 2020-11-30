"Тайны кино": Татьяна Догилева

В улыбку этой актрисы невозможно было не влюбиться. С ее приходом в кино появился совсем новый женский типаж – бойкой, пробивной и неунывающей девушки. Именно таких героинь обычно воплощала на экране Татьяна Догилева.

Что во время вступительных испытаний во ВГИКе сказал абитуриентке Догилевой Сергей Бондарчук? Пробы в какой фильм Эльдара Рязанова с треском провалила актриса? Из-за чего ей долго не доверяли главные роли? И как Татьяна Догилева воплотила на экране совершенно новый тип героини? Об этом – в программе "Тайны кино".