Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

11:05

"Тайны кино": разведчицы и шпионки советского кино

культура видео

Любителям советского кино хорошо известно, что у нас снималось очень много фильмов о разведчиках и шпионах. Чего стоит хотя бы хит на все времена "17 мгновений весны", весь разобранный на цитаты. Гораздо меньше было картин о женщинах-разведчицах и шпионках, а, меж тем, играли их самые красивые и талантливые актрисы.

Почему Ирину Мирошниченко можно считать рекордсменкой детективного жанра? Из-за чего последний фильм Любови Орловы так и не вышел на экраны при жизни дивы? Почему Валентина Токарская не снималась 21 год? И как самые известные советские актрисы перевоплощались в тайных агентов? Об этом – в программе "Тайны кино".

Читайте также

Программа: Тайны кино

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать