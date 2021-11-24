"Тайны кино": разведчицы и шпионки советского кино

Любителям советского кино хорошо известно, что у нас снималось очень много фильмов о разведчиках и шпионах. Чего стоит хотя бы хит на все времена "17 мгновений весны", весь разобранный на цитаты. Гораздо меньше было картин о женщинах-разведчицах и шпионках, а, меж тем, играли их самые красивые и талантливые актрисы.

Почему Ирину Мирошниченко можно считать рекордсменкой детективного жанра? Из-за чего последний фильм Любови Орловы так и не вышел на экраны при жизни дивы? Почему Валентина Токарская не снималась 21 год? И как самые известные советские актрисы перевоплощались в тайных агентов? Об этом – в программе "Тайны кино".