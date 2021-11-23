"Тайны кино": "Дульсинея Тобосская"

Начало 1980 года выдалось для режиссера Светланы Дружининой весьма плодотворным. По телевидению только-только прошла премьера ее водевиля "Сватовство гусара", а композитор Геннадий Гладков уже предлагал Светлане Сергеевне взяться за новый проект – экранизацию мюзикла "Дульсинея Тобосская". Этот музыкальный спектакль уже много лет собирал аншлаги на театральной сцене, что, впрочем, совсем не гарантировало успеха телевизионной постановки.

Как Эльдар Рязанов перешел дорогу Светлане Дружининой? С какими сложностями столкнулась Елена Камбурова при работе над вокальными партиям Дульсинеи Тобосской? В чем киночиновники упрекали Наталью Гундареву? На какой риск шла режиссер музыкальной комедии ради безопасности своих артистов? И скольких усилий и переживаний стоило ей собрать звездный актерский ансамбль? Об этом – в программе "Тайны кино".