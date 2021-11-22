"Тайны кино": "Джентльмены удачи", "Совсем пропащий", "Мимино", "Шла собака по роялю"

Смелая, эффектная, талантливая. Такой сценарист Виктория Токарева ворвалась в мир литературы и кино. И ей буквально сразу улыбнулась удача. На пути она встречала добрых людей, которые поддерживали ее. Так, ей помогли поступить во ВГИК, напечатать первый рассказ и принять участие в создании сценариев фильмов, которые стали популярными. Среди них – картины Георгия Данелии "Совсем пропащий", "Мимино", "Джентльмены удачи".
Когда Виктория Токарева захотела стать писателем? Как ей удалось осуществить свою мечту? Что за препятствия выпали ей на профессиональном пути? И какие люди сыграли знаковую роль в творческой судьбе Виктории Самойловны? Об этом – в программе "Это было смешно".
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