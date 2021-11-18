"Тайны кино": "Свадьба с приданым", "Приключения желтого чемоданчика", "Формула любви"

Татьяну Пельтцер можно без преувеличения назвать главной бабушкой советского кино. При этом все бабушки, сыгранные актрисой, совершенно не похожи друг на друга. Как Татьяне Ивановне удавалось, играя похожие роли, создавать разных персонажей?

Почему на съемках "Приключений желтого чемоданчика" актрисе пришлось самостоятельно выполнять опасные трюки? Какой скандал разразился после премьеры фильма "Солдат Иван Бровкин"? И кто из режиссеров открыл для зрителей самую известную кинобабушку – Татьяну Пельтцер? Об этом – в программе "Тайны кино".