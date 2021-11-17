Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

12:00

"Тайны кино": "Странные люди"

культура кино видео

Однажды Василий Шукшин пригласил писателя Василия Белова в кино посмотреть свою последнюю картину. Зайдя в зал, приятели с удивлением обнаружили, что, кроме них, больше никого нет. Через пару минут выяснилось, что и фильма не будет – для показа должно было быть хотя бы десять человек.

Знаменитый режиссер понял, что его "Странные люди" окончательно провалились в прокате. Обычные зрители его экспериментов не оценили.

Как проходили пробы актеров на главные роли в фильме? Каким образом Шукшин выбирал местных жителей для съемок? Что заставило кинематографистов заканчивать картину в Крыму? И почему зрители не оценили режиссерские эксперименты Василия Шукшина? Об этом – в программе "Тайны кино".

Читайте также

Программа: Тайны кино

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать