"Тайны кино": "Странные люди"

Однажды Василий Шукшин пригласил писателя Василия Белова в кино посмотреть свою последнюю картину. Зайдя в зал, приятели с удивлением обнаружили, что, кроме них, больше никого нет. Через пару минут выяснилось, что и фильма не будет – для показа должно было быть хотя бы десять человек.

Знаменитый режиссер понял, что его "Странные люди" окончательно провалились в прокате. Обычные зрители его экспериментов не оценили.

Как проходили пробы актеров на главные роли в фильме? Каким образом Шукшин выбирал местных жителей для съемок? Что заставило кинематографистов заканчивать картину в Крыму? И почему зрители не оценили режиссерские эксперименты Василия Шукшина? Об этом – в программе "Тайны кино".