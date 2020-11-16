"Тайны кино": Ирина Мазуркевич

Свою первую главную роль в кино Ирина Мазуркевич сыграла в 16 лет. В 17 лет ее партнером по фильму уже был Владимир Высоцкий. А свой 20-й день рождения актриса встречала на съемочной площадке картины "Трое в лодке, не считая собаки".

Благодаря чему девочке из небольшого белорусского города в 16 лет досталась главная роль в картине "Чудо с косичками"? Как на кинокарьеру актрисы повлиял Владимир Высоцкий? Чем на пробах фильма "О бедном гусаре замолвите слово" Ирина Мазуркевич покорила режиссера Эльдара Рязанова? И какую роль в ее жизни сыграл счастливый случай? Об этом – в программе "Тайны кино".