"Тайны кино": "Председатель", "Красная палатка", "Гардемарины, вперед!"

Юрий Нагибин был обласкан властью, но презирал ее до глубины души. Он вызывал зависть современников достатком и бурной личной жизнью, но в "Дневнике" нередко жаловался, что несчастен.

Он получал престижные награды за киносценарии, но мечтал о литературном признании. В общей сложности по сценариям Юрия Марковича было снято более 40 фильмов, в каждом из них можно найти отголоски мощной и противоречивой личности.

Почему Юрий Нагибин жестко разругался с руководством "Мосфильма"? Какая картина принесла ему инфаркт вместо ожидаемой Ленинской премии? Из-за чего личная жизнь драматурга была предметом постоянных сплетен современников? И как простому советскому писателю удалось отгородиться от власти "стеной из денег"? Об этом – в программе "Тайны кино".