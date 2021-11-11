"Тайны кино": "Павел Корчагин", "Весна на Заречной улице", "Карнавальная ночь"

1956 год в кино. Чем он знаменит? Так сразу и не вспомнишь. А на самом деле этот год был поистине выдающимся. Потому что он открыл путь в кинематограф сразу нескольким талантливым, можно сказать, уникальным режиссерам, картины которых радуют, удивляют и вдохновляют нас до сих пор. А тогда, в далеком 1956 году имена Александра Алова и Владимира Наумова, Марлена Хуциева и Феликса Миронера и, наконец, Эльдара Рязанова прогремели впервые.
Причем молодые режиссеры не просто сняли выдающиеся картины, а стали победителями в нелегкой борьбе за свои режиссерские взгляды, идеи, фантазии. За что несколько раз останавливали картину Алова и Наумова "Павел Корчагин"? В честь кого назвали Миронер и Хуциев героя своего фильма "Весна на Заречной улице"? И почему Эльдар Рязанов не хотел снимать "Карнавальную ночь"? Об этом – в программе "Тайны кино".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: