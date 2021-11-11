"Тайны кино": "Павел Корчагин", "Весна на Заречной улице", "Карнавальная ночь"

1956 год в кино. Чем он знаменит? Так сразу и не вспомнишь. А на самом деле этот год был поистине выдающимся. Потому что он открыл путь в кинематограф сразу нескольким талантливым, можно сказать, уникальным режиссерам, картины которых радуют, удивляют и вдохновляют нас до сих пор. А тогда, в далеком 1956 году имена Александра Алова и Владимира Наумова, Марлена Хуциева и Феликса Миронера и, наконец, Эльдара Рязанова прогремели впервые.

Причем молодые режиссеры не просто сняли выдающиеся картины, а стали победителями в нелегкой борьбе за свои режиссерские взгляды, идеи, фантазии. За что несколько раз останавливали картину Алова и Наумова "Павел Корчагин"? В честь кого назвали Миронер и Хуциев героя своего фильма "Весна на Заречной улице"? И почему Эльдар Рязанов не хотел снимать "Карнавальную ночь"? Об этом – в программе "Тайны кино".