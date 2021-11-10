"Тайны кино": "Государственная граница"

В 60-80-х годах прошлого века вовсю шло соперничество между МВД и КГБ СССР, в том числе и в кино. По инициативе генсека СССР Юрия Андропова, были созданы многосерийные "Щит и меч" и "Семнадцать мгновений весны", в 1976 году вышла картина "Рожденная революцией" о становлении МВД. Не было своего сериала только у пограничной службы, что кинематографистам и предстояло исправить.

"Государственная граница" создавалась на протяжении целых восьми лет и стала одним из самых масштабных телесериалов в истории советского кинематографа. Какая ошибка чуть не стоила жизни Ирине Шевчук? Из-за чего едва не погиб на съемках режиссер Борис Степанов?

Как многосерийная картина помогла появиться "Покровским воротам"? И почему фильм о пограничных войсках любим зрителями до сих пор? Об этом – в программе "Тайны кино". Об этом – в программе "Тайны кино".