"Тайны кино": "Государственная граница"

В 60-80-х годах прошлого века вовсю шло соперничество между МВД и КГБ СССР, в том числе и в кино. По инициативе генсека СССР Юрия Андропова, были созданы многосерийные "Щит и меч" и "Семнадцать мгновений весны", в 1976 году вышла картина "Рожденная революцией" о становлении МВД. Не было своего сериала только у пограничной службы, что кинематографистам и предстояло исправить.
"Государственная граница" создавалась на протяжении целых восьми лет и стала одним из самых масштабных телесериалов в истории советского кинематографа. Какая ошибка чуть не стоила жизни Ирине Шевчук? Из-за чего едва не погиб на съемках режиссер Борис Степанов?
Как многосерийная картина помогла появиться "Покровским воротам"? И почему фильм о пограничных войсках любим зрителями до сих пор? Об этом – в программе "Тайны кино". Об этом – в программе "Тайны кино".
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