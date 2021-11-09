"Тайны кино": "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Вас вызывает Таймыр"

В советские годы Госкино и Гостелерадио были, как ни странно, конкурирующими организациями. Удивительно, но именно это соперничество в прямом смысле спасало от безработицы режиссеров, чьи фильмы не проходили цензорскую проверку и были лишены прокатных удостоверений.

Лишившись работы в подразделениях Госкино, они с легкостью находили ее в Гостелерадио. И в некоторых случаях именно советское телевидение подарило нам плеяду прекрасных режиссеров и спасло любимые картины, которые никогда не вышли бы на киноэкранах.

Почему театральные режиссеры могли снимать кино только для телевидения? Как любовь к поэзии помогла Эльдару Рязанову запустить в работу сценарий "Иронии судьбы, или С легким паром!"? Что привело в Останкино создателя знаменитого фильма "Большая перемена"? И как советское телевидение спасало любимые комедии? Об этом – в программе "Тайны кино".