"Тайны кино": Вия Артмане

Вия Артмане начинала свою актерскую карьеру в театре. Кардинальная перемена ее жизни произошла в 1955 году, когда режиссер "Ленфильма" Михаил Ершов взялся за экранизацию рассказа "Родная кровь". С этой картины началось триумфальное шествие великой артистки по киноэкранам всего Советского Союза.

Как съемки в фильме "Родная кровь" повлияли на личную жизнь Артмане? Кто уговорил знаменитую актрису исполнить комедийную роль в картине "Стрелы Робин Гуда"? Какую роль Вия Фрицевна сыграла в судьбе Ивара Калныньша? И как крестьянская девочка Алида стала Народной артисткой СССР Вией Артмане? Об этом – в программе "Тайны кино".