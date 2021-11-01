"Тайны кино": Всеволод Шиловский

До 42 лет актер Всеволод Шиловский редко снимался в кино. Вся его жизнь была посвящена любимому театру – МХАТу. Но все изменилось после встречи с Петром Тодоровским. В картинах режиссера актер сыграл трижды и каждый раз Всеволод Николаевич без помощи грима и сложных костюмов создавал совершенно новый, неожиданный образ.

Почему Всеволод Шиловский трижды должен был сыграть одни роли в фильмах Петра Тодоровского, а в итоге исполнял другие? Из-за чего абитуриенту Шиловскому три раза пришлось поступать в Школу-Студию МХАТ? Благодаря чему Всеволоду Николаевичу удалось снять комедию "Миллион в брачной корзине" всего за 18 дней? И как актер создавал свои знаменитые кинообразы? Об этом – в программе "Тайны кино".