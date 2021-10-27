"Тайны кино": Марк Захаров и Григорий Горин, Вадим Абдрашитов и Александр Миндадзе

Когда встречаются два уникально талантливых человека, два художника с большой буквы, любые правила перестают работать. Жаль только, что подобные встречи происходят не так часто, как хотелось бы нам – зрителям, но все-таки случаются. И это огромное счастье, что когда-то пересеклись жизненные и творческие пути Вадима Абдрашитова и Александра Миндадзе, Марка Захарова и Григория Горина.

Как это было? Почему Марк Захаров и Григорий Горин ушли из кинематографа? Какую роль Горин сыграл в судьбе молодого Вадима Абдрашитова? Как Вадим Абдрашитов "нашел" Александра Миндадзе? И что разрушило уникальный союз? Как знаменитые дуэты учили думать своих зрителей? Об этом – в программе "Тайны кино".