"Тайны кино": "Плюмбум, или Опасная игра"

"Плюмбум, или Опасная игра" – когда-то эта картина Вадима Абдрашитова и Александра Миндадзе вызвала массу дискуссий. Кто же, на самом деле, этот мифический Плюмбум – современный Робин Гуд, Павлик Морозов, или сам Иуда, принявший облик обычного советского школьника? Ответить на этот вопрос однозначно и сегодня не представляется возможным.

Каждый видит по-своему главного героя картины. Но кем он был для авторов фильма? И как вообще родилась эта история? Чем исполнитель роли Плюмбума Антон Андросов был похож на своего героя? Когда Вадим Абдрашитов понял, что его Плюмбум намного реальнее, чем кажется? Какой подвиг совершила вся съемочная группа, ради спасения картины? И о чем сегодня мечтают актеры, снявшиеся в фильме? Об этом – в программе "Тайны кино".