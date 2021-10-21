"Тайны кино": Валентин Смирнитский

Валентин Смирнитский. На экране он всегда разный, но одинаково яркий и харизматичный. В профессии актера без малого он 60 лет. Смирнитский играл в театре, много участвовал в дубляже иностранных картин и мультфильмов. Но на первом месте для него всегда были съемки в кино. И главная роль его жизни – это, конечно, Портос из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера".

Почему Валентин Смирнитский решил стать актером? Доволен ли он своей кинематографической судьбой? Какие роли считает победами, а какие – поражениями? Из-за чего во время съемок фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" актер пережил гипертонический криз? И какие роли Валентин Георгиевич до сих пор мечтает сыграть? Об этом – в программе "Тайны кино".