"Тайны кино": Нина Ургант

Ургант – сегодня эта фамилия стала синонимом таланта и яркой актерской игры. Уже 3 поколения артистов Ургантов радуют зрителя своими работами на телевидении, в кино и театре. А родоначальницей этой династии была Нина Николаевна Ургант.

За что после премьеры "Белорусского вокзала" министр культуры СССР Екатерина Фурцева просила прощения у Нины Николаевны? Как съемки в "Укротительнице тигров" спасли актрису от увольнения из театра? Какие фильмы появились на свет благодаря дружбе Нины Ургант и Владимира Высоцкого? И почему эпизодическая роль сестры милосердия Раи стала главной в фильмографии артистки? Об этом – в программе "Тайны кино".