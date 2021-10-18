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Культура

17:00

"Тайны кино": Нина Ургант

культура видео

Ургант – сегодня эта фамилия стала синонимом таланта и яркой актерской игры. Уже 3 поколения артистов Ургантов радуют зрителя своими работами на телевидении, в кино и театре. А родоначальницей этой династии была Нина Николаевна Ургант.

За что после премьеры "Белорусского вокзала" министр культуры СССР Екатерина Фурцева просила прощения у Нины Николаевны? Как съемки в "Укротительнице тигров" спасли актрису от увольнения из театра? Какие фильмы появились на свет благодаря дружбе Нины Ургант и Владимира Высоцкого? И почему эпизодическая роль сестры милосердия Раи стала главной в фильмографии артистки? Об этом – в программе "Тайны кино".

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Программа: Тайны кино

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