"Тайны кино": "Жестокий романс", "Снегурочка" и "Женитьба Бальзаминова"

За время существования советского кинематографа режиссеры десятки раз обращались к творчеству Островского. Постановщиков радовала возможность повернуть жизненный и острый материал драматурга на любой лад. Но именно это настораживало и даже пугало цензоров. Поэтому каждый сценарий, в основе которого лежали произведения Островского, подвергался многократному пересмотру.

Что же не устроило киночиновников в картине Константина Воинова "Женитьба Бальзаминова"? За что ругали режиссера Эльдара Рязанова после выхода "Жестокого романса"? Где Павел Кадочников снимал фильм-сказку "Снегурочка"? И как советские постановщики экранизировали произведения Александра Островского? Об этом – в программе "Мистические тайны кино".