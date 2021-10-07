"Тайны кино": Инна Макарова

Инну Макарову поклонники иногда называли по имени ее героини из фильма Сергея Герасимова "Молодая гвардия" – Любовь Шевцова. Долгие годы актрису преследовало проклятие первой роли. Расстаться с ним было непросто. Макаровой не раз приходилось доказывать, что она может быть разной на экране.

Почему после "Молодой гвардии" Инна Макарова выбирала героинь, не похожих на Любу Шевцову? Как эпизод в фильме "Дело Румянцева" изменил ее жизнь?

Зачем режиссер Александр Зархи предлагал Макаровой приостановить съемки в кинокартине "Высота"? Кто сравнивал ее с самой Софи Лорен? И как актриса смогла избавиться от проклятия первой роли? Об этом – в программе "Тайны кино".