"Тайны кино": "Дон Сезар де Базан"

История про обедневшего дона Сезара де Базана и уличную танцовщицу Маританы появилась совсем не вовремя. Тогда, в конце 1980-х годов, было популярно совершенно другое кино: о бандитах и криминальных разборках. Но режиссер Ян Фрид всегда знал, что на самом деле нравится и зрителям, и актерам.

Какая роль в "Доне Сезаре де Базане" должна была достаться Анне Самохиной? Почему съемки музыкальной комедии едва не закончились трагедией для актрисы Натальи Лапиной? Кто помог Михаилу Светину идеально исполнить вокальные партии? И как мастеру музыкальной комедии Яну Фриду удалось вернуть себе былую славу? Об этом – в программе "Тайны кино".