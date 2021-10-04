"Тайны кино": "До свидания, мальчики", "Начальник Чукотки", "Большая перемена"

Классный руководитель Нестор Петрович из "Большой перемены", Яшка-писарь из сказки "Финист-Ясный Сокол" или дворник Спиридон из картины "В круге первом". В каждой своей роли Михаил Кононов был убедителен настолько, что зрители верили: в жизни актер такой же, как на экране. Легкий, веселый, настоящий рубаха-парень. Но это было не так. Михаил Кононов избегал публичности, был очень раним и обидчив. Шумным актерским компаниям предпочитал диван и книгу. Редко давал интервью и о себе рассказывал очень неохотно.

Почему профессия актера стала для Михаила Кононова настоящей отдушиной? За что артист не любил свою роль в комедии "Большая перемена"? Какую картину он считал лучшей в своей фильмографии? Что он написал о своей жизни в книге мемуаров? И какая невероятная история произошла с актером во время съемки драмы "До свидания, мальчики"? Об этом – в программе "Тайны кино".