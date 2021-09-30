"Тайны кино": "Шумный день"

7 января 1961 года на экраны кинотеатров вышел фильм "Шумный день", снятый по пьесе драматурга Виктора Розова "В поисках радости". Эта картина стала первым опытом работы в кинематографе для театрального режиссера Анатолия Эфроса. Помогал ему кинорежиссер Георгий Натансон.

Почему Анатолий Васильевич решил заняться кино? Из-за чего Георгий Григорьевич называл "Шумный день" первой малобюджетной картиной? Кому Олег Табаков был благодарен за свой первый успех в кино? И как два совершенно разных постановщика снимали один фильм? Об этом – в программе "Тайны кино".