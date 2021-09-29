"Тайны кино": "Проверка на дорогах", "Агония"

Отсутствие соцреализма, антисоветские настроения, слишком сложные или, наоборот, чересчур простые герои, а то и вовсе личная неприязнь одного-единственного чиновника к режиссеру и его взглядам на жизнь... 50 лет назад картина могла "лечь на полку" по любым причинам, а то и вовсе без них.

Так фильмы "Проверка на дорогах" и "Агония" добрались до киноэкранов только через 15 лет. Когда одни уже не помнили, а другие – не верили, что их создатели рисковали карьерой, репутацией, а то и жизнью только ради того, чтобы зрители увидели их многострадальные работы…

Как режиссер Алексей Герман едва не стал изгоем среди кинематографистов? Какую роль в судьбе Алексея Петренко сыграл Вольф Мессинг? Кто вынудил комедиографа Элема Климова взяться за съемки революционной драмы? И что пришлось пережить талантливым режиссерам, когда их картины "положили на полку"? Об этом – в программе "Тайны кино".