"Тайны кино": "Легенда о Тиле"

14 ноября 1977 года на экраны СССР вышла первая серия одной из самых масштабных, захватывающих и необычных картин в истории отечественного кино – "Легенда о Тиле". События разворачивались в загадочной средневековой Фландрии, главные герои носили странные и непонятные имена, а визуальный ряд ленты словно сошел с живописных полотен голландских художников Иеронима Босха и Питера Брейгеля.

Почему съемки в "Легенде о Тиле" оказались настоящим испытанием для Евгения Леонова? Как актриса Наталия Белохвостикова стала женой и музой режиссера Владимира Наумова? Какой секрет мастерства был у Иннокентия Смоктуновского? И как Алов и Наумов создавали Фландрию в условиях СССР? Об этом – в программе "Тайны кино".

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