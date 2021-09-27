"Тайны кино": "Подкидыш", "Приключения Буратино"

1 июня 1931 года у входа в Московскую консерваторию, где в дневные часы работал кинотеатр "Колосс", творилось настоящее столпотворение: публика ждала премьеры первого советского звукового фильма – "Путевка в жизнь".

Особые надежды возлагала на эту картину актриса-дебютантка Рина Зеленая. Однако лента ее разочаровала… Какое решение режиссера Николая Экка расстроило артистку? Какое отношение она имела к созданию картины "Подкидыш"?

За что благодарила постановщика "Приключений Буратино" Леонида Нечаева? Почему запретила Игорю Масленникову добавлять в сценарий о Шерлоке Холмсе новые эпизоды с ее участием? И как актриса второго плана Рина Зеленая стала звездой киноэкрана? Об этом – в программе "Тайны кино".