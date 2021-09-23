"Тайны кино": "Летучая мышь", "Собака на сене", "Двенадцатая ночь", "Сильва"

Режиссера и сценариста Яна Фрида многие называют королем музыкальной комедии. Прежде чем заслужить такой титул, ему пришлось пройти долгий творческий путь. Настоящая известность пришла к Фриду, когда ему было почти 70 лет.

Музыкальные комедии Яна Фрида стали классикой жанра. Их по-прежнему включают в праздничную телевизионную программу. По-прежнему пересматривают и цитируют. В чем же секрет успеха?

Как режиссеру удалось покорить сердца зрителей и заставить их полюбить оперетту? И через что пришлось пройти Фриду на своем творческом пути, чтобы стать королем музыкальной комедии? Об этом – в программе "Тайны кино".