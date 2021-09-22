"Тайны кино": "Я шагаю по Москве", "По семейным обстоятельствам"

Киноактрисы были для советского зрителя всегда чем-то большим, чем просто женщины с экрана. На них смотрели с восхищением и обожанием – и мало кто видел в любимых кумирах обычных людей. Галина Польских стала редким исключением: красивая, статная, но… своя!

Какие бы роли Галина Александровна ни играла – от романтичных барышень до деловых женщин – ее героини всегда оставались близкими, понятными и родными для миллионов зрителей.

Почему Алексей Коренев взял на главную роль Галину Польских? Что мешало актрисе сыграть постельную сцену с Фрунзиком Мкртчаном? Зачем Георгий Данелия перекрасил ее в брюнетку? Из-за чего Польских сбежала со съемок "Дикой собаки Динго"? И как создавала в кино образ советской женщины? Об этом – в программе "Тайны кино".