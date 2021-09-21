"Тайны кино": "Дорогая Елена Сергеевна"

Из всех картин, которые снял Эльдар Рязанов, "Дорогая Елена Сергеевна", конечно, стоит особняком. Рязанов очень давно (когда только пришел в режиссуру) мечтал заниматься серьезным кино. И только Иван Пырьев "сбил" его с пути, буквально заставив взяться за "Карнавальную ночь".
Заинтересовавшись пьесой про учительницу и ее нерадивых учеников, мастер лирических комедий надеялся исполнить, наконец, свою давнюю мечту – "сделать серьезное кино". Однако он и предположить не мог, чем обернется для него заветное желание…
Что заставило Эльдара Рязанова кидаться стульями во время съемок? Какой вклад внесли в авторский сценарий молодые артисты? Почему режиссер считал, что судьба его фильма сложилась неудачно? И как великий комедиограф снимал драму о молодежи? Об этом – в программе "Тайны кино".
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