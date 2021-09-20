"Тайны кино": Игорь Дмитриев

Невероятно талантливого и обаятельного актера Игоря Дмитриева называли последним аристократом Советского Союза. Он действительно таковым являлся, и не только на экране, но и в жизни.

У актера благородное происхождение, которым он никогда не кичился. Неизменно интеллигентный, сдержанный, подчеркнуто вежливый, при этом весельчак и балагур, любитель розыгрышей и непревзойденный рассказчик анекдотов.

Как Игорь Дмитриев совмещал в себе такие разные грани? При каких обстоятельствах началась его дружба с режиссером Яном Фридом? Кого из актеров Игорь Борисович считал очень сложным человеком, но при этом абсолютным гением? И какому режиссеру удалось открыть в артисте талант тонкого благородного комика? Об этом – в программе "Тайны кино".