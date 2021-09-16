"Тайны кино": Ирина Купченко

Когда Марк Захаров только брался за съемки своего "Обыкновенного чуда", он сразу и без проб утвердил на роль Волшебника актера "Ленкома" Олега Янковского. А вот поиски его супруги заняли у режиссера немало времени. В какой-то момент Олег Иванович предложил обратить внимание на актрису Вахтанговского театра Ирину Купченко.

Как случайная ошибка помогла студентке Щукинского училища получить первую главную роль? Из-за чего Ирину Купченко долго считали артисткой одного режиссера? Какое обещание дали супруги Купченко и Лановой после съемок в фильме "Странная женщина"? И почему Ирину Петровну называют самой закрытой и загадочной актрисой Советского Союза? Об этом – в программе "Тайны кино".