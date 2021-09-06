"Тайны кино": "Бумбараш", "Соломенная шляпка", "Чародеи", "Визит дамы"

Екатерина Васильева – заслуженная советская и российская актриса театра и кино. Она сыграла множество запоминающихся ролей, которые всегда выбирала очень тщательно. Васильева уже в детстве знала, что она станет артисткой.

В 13 лет Катя записалась в театральный кружок, а после окончания школы поступила во ВГИК. Свой первый профессиональный опыт Екатерина Сергеевна получила, еще будучи студенткой. Ее дебют состоялся в фильме "На завтрашней улице", вышедшем на экраны в 1965 году. Всего на ее счету более 160 фильмов, многие из которых считаются классикой.

Как складывалась творческая судьба актрисы? Какую роль Екатерина Васильева считает лучшей в своей биографии? После съемок в каком фильме актриса решила уйти в монастырь? И за что она не любит большую часть своих киноработ? Об этом – в программе "Тайны кино".