"Тайны кино": Нина Иванова, Наталья Вавилова, Елена Цыплакова

Многие дети снимаются в кино, но совсем немногие из них становятся профессиональными актерами. Исключениями из этого правила стали Нина Иванова, Наталья Вавилова и Елена Цыплакова. Однако их творческие судьбы сложились по-разному.

Почему Нина Иванова много лет была вынуждена скрываться за кадром? Какая трагедия заставила Наталью Вавилову отказаться от артистической карьеры? На какие жертвы была готова Елена Цыплакова даже ради маленькой роли? И как первые детские роли изменили судьбы любимых актрис? Об этом – в программе "Тайны кино".