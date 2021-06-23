"Тайны кино": "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Женитьба", "Жестокий романс"…

В 1975 году режиссер Александр Митта приступил к съемкам фильма "Сказ про то, как царь Петр арапа женил". На роль арапа был выбран уже очень популярный в то время актер Владимир Высоцкий. А на Петра взяли малоизвестного артиста Алексея Петренко, который оказался настолько ярким, что специально для него расширили роль!

Уникальный актерский талант не единожды помогал Алексею Васильевичу получать сложные роли известных исторических персонажей. И каждый раз он был на высоте!

На съемках какого фильма Петренко едва не умер от инфаркта? Какую роль исполнял за свою кинокарьеру шесть раз? Почему актер запел в 90-х годах? И как простому деревенскому мальчишке удалось стать одним из лучших артистов советского кино? Об этом – в программе "Тайны кино".